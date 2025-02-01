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Семак заявил, что в «Зените» ожидают ещё несколько трансферов зимой

Семак заявил, что в «Зените» ожидают ещё несколько трансферов зимой
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что санкт-петербургский клуб ожидает ещё несколько трансферов нынешней зимой.

«Что касается Саласара, есть игроки, с которыми клуб ведёт переговоры. Конечно, их будет немного — один-два футболиста», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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