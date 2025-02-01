Семак: не хочется, чтобы серьёзная травма повлияла на карьеру Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Самое плохое событие первого сбора — это серьёзная травма Славы Караваева. Изначально переживания связаны именно с его здоровьем: игрок немолодой, травма серьёзная. Не хочется, чтобы это повлияло на его дальнейшую карьеру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.