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Семак сообщил, что «Зенит» ищет игрока на позицию правого защитника

Семак сообщил, что «Зенит» ищет игрока на позицию правого защитника
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассматривает игроков на позицию правого защитника.

«Смотрим игроков на позицию правого защитника. Но трансферный процесс движется без остановки: всегда приходится кого-то смотреть, думать на случай ухода кого-то из игроков. Бывают случаи, когда появляется какой-то вариант, которым нельзя не воспользоваться. Отпустим кого-то — придётся брать. Эта работа занимает много времени», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам осенней части РПЛ две первые строчки турнирной таблицы с 39 очками в 18 матчах занимают «Краснодар» и «Зенит», при этом «быки» опережают петербуржцев за счёт победы в личной встрече. Московский «Спартак» отстаёт от лидеров на два очка и находится на третьем месте.

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