Семак сообщил, что «Зенит» ищет игрока на позицию правого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассматривает игроков на позицию правого защитника.

«Смотрим игроков на позицию правого защитника. Но трансферный процесс движется без остановки: всегда приходится кого-то смотреть, думать на случай ухода кого-то из игроков. Бывают случаи, когда появляется какой-то вариант, которым нельзя не воспользоваться. Отпустим кого-то — придётся брать. Эта работа занимает много времени», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам осенней части РПЛ две первые строчки турнирной таблицы с 39 очками в 18 матчах занимают «Краснодар» и «Зенит», при этом «быки» опережают петербуржцев за счёт победы в личной встрече. Московский «Спартак» отстаёт от лидеров на два очка и находится на третьем месте.