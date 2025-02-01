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Березовский: хотелось бы, чтобы Шунин ещё поиграл, он и «Динамо» пригодился бы

Березовский: хотелось бы, чтобы Шунин ещё поиграл, он и «Динамо» пригодился бы
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Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский высказался об уходе из клуба вратаря Антона Шунина.

— До этого у команды были отличные вратари. Тот же Антон Шунин — опытнейший голкипер! Он всю карьеру провёл в «Динамо», что очень ценно. Жаль, что произошло как произошло. Не знаю, была ли проблема во вратарской позиции. В спорте бывают какие-то недопонимания, не могут по контракту договориться или какая-то антипатия у тренера к вратарю. Поэтому могут происходить ротации. Кто-то переходит в другие клубы, а кто-то, как Шунин, завершает карьеру. Хотя он мог бы ещё помочь и тому же «Динамо».

— Видите Шунина в роли тренера вратарей?
— Да, у него громадный опыт в футболе. Ему надо только немного подучиться и перестроиться. Тренерское дело немного другое по сравнению с игроцким — начинаешь смотреть немного с другого ракурса на какие-то моменты, эпизоды. Если сможет трансформировать свой взгляд, подучится, поймёт, как происходят циклы и микроциклы перед играми, станет хорошим тренером. Но мне хотелось бы, чтобы он ещё поиграл. Всё-таки и возраст, и телосложение хорошие. Антон — профессионал, следил всегда за своим телом. Он бы мог ещё пригодиться как игрок, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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