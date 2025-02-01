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Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о поражении от «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о поражении от «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о поражении «быков» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (2:3).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Поражение от «Спартака» — это нормально, сейчас идут сборы. Конечно, результат всегда важен, но мы смотрим на свои домашние заготовки. Мы разобрали этот матч и двигаемся дальше», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 20-й минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие. На 54-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел номинальных гостей вперёд. На 70-й минуте счёт в игре сравнял полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 90+2-й минуте победный гол московской команды забил полузащитник Даниил Зорин.

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