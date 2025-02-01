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Семак: давление на Соболева помешало ему показывать игру, на которую он способен

Семак: давление на Соболева помешало ему показывать игру, на которую он способен
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что давление, которое оказывается на нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, помешало ему показать всё, на что он способен.

«Безусловно, Саша прибавил с того момента, как пришёл в нашу команду. Он пропустил много, это очень сложно для любого игрока. Плюс определённое давление, с которым он сталкивался. Оно помешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен.

Сейчас, на сборах, он забивает — это уже хорошо. О качестве говорить преждевременно, его здесь пока не хватает абсолютно всем в связи с нагрузками, адаптацией к игровому ритму. Делать выводы по первым матчам преждевременно, но сейчас мы начнём играть больше, и пищи и информации будет больше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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