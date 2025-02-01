Тренер «Краснодара» Мусаев: в марте увидим, пойдут ли сборы на пользу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе команды на зимних сборах. 4 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Планируем, что в следующем матче часть футболистов сыграет 60 минут, кто-то — 30, кто-то 45. Цикл разбит на три блока, есть тренажёрный зал, работа скоростно-силового характера. Мы не будем от этого отходить. Сегодня первая тренировка, более втягивающая.

Увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу. Но в конце первой части было сложно — уже накопились перелёты, много игроков в сборных, в Латинской Америке. Перерыв был нужен точно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.