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Тренер «Краснодара» Мусаев: в марте увидим, пойдут ли сборы на пользу

Тренер «Краснодара» Мусаев: в марте увидим, пойдут ли сборы на пользу
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе команды на зимних сборах. 4 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Планируем, что в следующем матче часть футболистов сыграет 60 минут, кто-то — 30, кто-то 45. Цикл разбит на три блока, есть тренажёрный зал, работа скоростно-силового характера. Мы не будем от этого отходить. Сегодня первая тренировка, более втягивающая.

Увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу. Но в конце первой части было сложно — уже накопились перелёты, много игроков в сборных, в Латинской Америке. Перерыв был нужен точно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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