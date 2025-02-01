Игрок «Краснодара» Тормена: тяжело, но на сборах нужно как можно сильнее уставать

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о зимних сборах команды. 4 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Тяжело, но во время сборов нам нужно как можно больше тренироваться, работать над всем. Нужно как можно сильнее уставать, чтобы набирать физические кондиции и как можно лучше подойти к возобновлению чемпионата. Всё надо выстрадать здесь, проработать, показать высокие показатели. Ближе к чемпионату будет хорошее ощущение выполненного долга», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Витор Тормена провёл на поле за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.