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Тормена: перед тренировкой сделали коридор для Черникова, чтобы не сбежал от пинков

Тормена: перед тренировкой сделали коридор для Черникова, чтобы не сбежал от пинков
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал о поздравлениях полузащитника Александра Черникова с днём рождения перед тренировкой. Сегодня, 1 февраля, Черникову исполнилось 25 лет.

«Перед тренировкой мы сделали коридор для Черникова, чтобы он никаким образом не сбежал от пинков и поздравлений. Все ему всё сказали, пожелали всего лучшего. Но здесь другая культура, наверное, не принято разбивать яйца о голову. В Бразилии могут и мукой обсыпать. Черникова все поздравили, приготовили торт на обед», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» проводит зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

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