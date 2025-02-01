Роман Березовский ответил, чего не хватает «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский оценил перспективы клуба в текущем сезоне чемпионата России.

«Вряд ли в этом году получится побороться за чемпионство, хотя всякое может быть. Мне кажется, «Динамо» не хватает сбалансированности в игре. Перекос больше на атаку. Защитники больше тяготеют к атакующим действиям. Всё время играют первым номером, из-за чего возникают прорехи в обороне. Это не очень хорошо сказывается на результате. А если хочешь бороться за чемпионство, частые потери очков недопустимы», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).