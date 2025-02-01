Тормена: надеемся, у Энрике пойдёт не совсем хорошо, а «Краснодар» превзойдёт «Зенит»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого».

«Луис Энрике — хороший игрок. В Бразилии немного следил за ним. Он игрок сборной, и это пойдёт на пользу чемпионату России. Будем надеяться, что у него что-то пойдёт не совсем хорошо, а мы превзойдём «Зенит» в некоторых аспектах», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Зенит» (39) находится на второй строчке.