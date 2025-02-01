Витор Тормена: я абсолютно счастлив в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о своём пребывании в клубе и целях команды на вторую часть сезона.

«Я абсолютно счастлив в «Краснодаре», иначе быть не может. С моего прихода сюда мы находимся в борьбе за титулы, как и сейчас. Будем бороться до конца, наша цель — стать чемпионами. Что будет происходить дальше, в руках президента. Я буду держать свой фокус на этой борьбе», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

В текущем сезоне Витор Тормена провёл на поле за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.