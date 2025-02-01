Эдуард Мор: не уверен, что в «Ростове» Зиньковский будет много играть

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов». Ранее появилась информация, что «Ростов» может арендовать игрока.

«Нет никаких вариантов — Зиньковскому надо уходить из «Спартака». Мы видели, что даже на сборах он не вышел на поле, хотя играло два состава. Ясно, что на него не рассчитывают. Что касается «Ростова», там у Антона будет очень серьёзная конкуренция.

Я верю в Зиньковского, он будет ещё играть на очень высоком уровне, может, будет даже одним из лучших в РПЛ. Но в «Ростове» придётся выдерживать конкуренцию с Мохеби, который выглядит очень хорошо. Не уверен, что в «Ростове» Зиньковский будет много играть. Я бы хотел, чтобы Антон играл постоянно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.