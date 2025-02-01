«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счётом 7:0, Крис Вуд оформил хет-трик

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 7:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, защитник «Брайтона» Льюис Данк забил мяч в свои ворота. На 25-й минуте Морган Гиббс-Уайт удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте Крис Вуд забил свой первый мяч во встрече. На 64-й минуте Вуд оформил дубль, а на 69-й — хет-трик. На 89-й минуте Неко Уильямс забил шестой мяч хозяев. На 90+1-й минуте Жота Силва установил окончательный счёт — 7:0.

После 24 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» находится на девятом месте, заработав 34 очка за аналогичное количество встреч.