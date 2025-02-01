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Ноттингем Форест — Брайтон, результат матча 1 февраля 2025, счёт 7:0, АПЛ 2024-2025

«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счётом 7:0, Крис Вуд оформил хет-трик
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 7:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Данк – 12'     2:0 Гиббс-Уайт – 25'     3:0 Вуд – 32'     4:0 Вуд – 64'     5:0 Вуд – 69'     6:0 Н. Уильямс – 89'     7:0 Силва – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, защитник «Брайтона» Льюис Данк забил мяч в свои ворота. На 25-й минуте Морган Гиббс-Уайт удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте Крис Вуд забил свой первый мяч во встрече. На 64-й минуте Вуд оформил дубль, а на 69-й — хет-трик. На 89-й минуте Неко Уильямс забил шестой мяч хозяев. На 90+1-й минуте Жота Силва установил окончательный счёт — 7:0.

После 24 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» находится на девятом месте, заработав 34 очка за аналогичное количество встреч.

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