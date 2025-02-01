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Вильсон Изидор опубликовал прощальное сообщение на русском языке после ухода из «Зенита»

Вильсон Изидор опубликовал прощальное сообщение на русском языке после ухода из «Зенита»
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Нападающий Вильсон Изидор обратился к болельщикам и партнёрам после ухода из санкт-петербургского «Зенита». Сегодня, 1 февраля, «Зенит» объявил, что английский «Саутгемптон» выкупил права на форварда. Ранее Изидор выступал за «Саутгемптон» на правах аренды.

«Дорогие российские друзья, спасибо вам за всё, чему вы меня научили, спасибо за людей, которых я встретил на своём пути, и спасибо за то, что помогли мне стать лучше! Я никогда вас не забуду!» — написал Изидор в социальной сети.

24-летний Вильсон Изидор в период с 2022 по 2024 год выступал за московский «Локомотив». Он перешёл в российский клуб из французского «Монако».

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