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Роман Березовский: Сперцяну уже пора сменить обстановку — он привык к РПЛ

Роман Березовский: Сперцяну уже пора сменить обстановку — он привык к РПЛ
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мне кажется, Эдуарду уже пора сменить обстановку. Виден его большой потенциал. Сейчас кажется, что он стал поменьше выдавать ярких матчей. Может, привык к РПЛ. В раннем периоде он забивал много важных мячей, был лидером. Бывает, что нужны какие-то встряски — смена клуба, например. Несомненно, у него высокой потенциал», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Эдуард Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи.

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