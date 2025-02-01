Балахнин: Зиньковский усилит 14 команд РПЛ — пригодится и «Ростову»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов». Ранее появилась информация, что клуб может арендовать игрока.

«Зиньковский точно бы пригодился «Ростову», разнообразил игру в атаке. Он талантливый игрок, но конкуренция в «Спартаке» не в его пользу. Мы не видим его в тренировочном процессе, но это суммируется с эффективностью в матчах, поэтому он выглядит слабее. Ему 28 лет, сидеть на лавке нет смысла — надо играть. Он игрок, который может приносить пользу любой команде, 15 или 14 команд из РПЛ могут его взять, и он их усилит», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.