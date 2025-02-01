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Березовский: для такого амплуа у Сафонова всё очень даже неплохо в «Пари Сен-Жермен»

Березовский: для такого амплуа у Сафонова всё очень даже неплохо в «Пари Сен-Жермен»
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

— Видели матчи Сафонова за «ПСЖ»?
— Редко, но по тому, что видел, он хорошо себя проявляет. Понятно, что это совершенно другой уровень, другие партнёры, проблемы с языком. Хотя последние, думаю, он уже должен был преодолеть. Это всё дополнительные сложности. Для такого амплуа у него всё очень даже неплохо. В своём большинстве вратари интроверты, им сложнее адаптироваться в новом месте, особенно если происходят кардинальные изменения, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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