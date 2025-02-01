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«Монако» — «Осер»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00

«Монако» — «Осер»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Осер». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Осер
Осер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 34 очка. «Осер» после 19 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка. Чемпионат Франции возглавляет «ПСЖ», заработавший 47 очков за аналогичное количество встреч.

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