«Монако» — «Осер»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00
Поделиться
Сегодня, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Осер». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Осер
Осер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 19 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 34 очка. «Осер» после 19 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка. Чемпионат Франции возглавляет «ПСЖ», заработавший 47 очков за аналогичное количество встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
18:30
-
18:15
-
18:10«Химки» объявили об уходе Дениса Глушакова Официально
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:45
-
17:45
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
17:02
-
17:01
-
16:59
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:39
-
16:37
-
16:34
-
16:27