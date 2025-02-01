Представитель «СКА-Ростов»: Тошич счастлив снова выходить на поле в красно-синей футболке

Представитель «СКА-Ростов» Сергей Брейн высказался о переходе в медийный клуб сербского футболиста Зорана Тошича.

«Зоран очень любит Москву и много раз подчёркивал это в своих интервью. Как только появилась возможность вернуться сюда, ещё в армейский клуб, в котором играют его друзья и бывшие партнёры по команде, Зоран сразу загорелся этой идеей. Мы обсудили все моменты и осуществили этот переход.

Зоран счастлив снова быть армейцем и иметь возможность выходить на поле в красно-синей футболке!» — сказал Брейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

37-летний Зоран Тошич завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года.