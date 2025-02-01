«Хетафе» и «Севилья» поделили очки в 22-м туре Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Матч завершился со счётом 0:0.

В первом тайме обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт в матче так и не был открыт.

После 22 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 14-й строчке в чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Севилья» находится на 11-м месте, заработав 28 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу возглавляет мадридский «Реал», набравший 49 очков за 21 встречу.