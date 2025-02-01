Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский: в РПЛ снова появляются хорошие легионеры, но они не суперского качества

Березовский: в РПЛ снова появляются хорошие легионеры, но они не суперского качества
Комментарии

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский высказался об уровне чемпионата России.

«Наверное, уровень просел в чемпионате. Раньше было 80% матчей на максимуме в туре, а сейчас в лучшем случае — 50 или 40%.

Много факторов сказывается. Понятно, что всем хочется так же становиться чемпионами и занимать высокие места, но сейчас нет еврокубков. Этот момент чуть понизил уровень. Плюс отток качественных легионеров. Сейчас уже появляются хорошие иностранцы, но не скажу, что они суперского качества», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«У Помазуна в «Спартаке» будет шанс». Березовский — о вратарях РПЛ, Сперцяне и «Динамо»
Эксклюзив
«У Помазуна в «Спартаке» будет шанс». Березовский — о вратарях РПЛ, Сперцяне и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android