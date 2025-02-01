Березовский: в РПЛ снова появляются хорошие легионеры, но они не суперского качества

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский высказался об уровне чемпионата России.

«Наверное, уровень просел в чемпионате. Раньше было 80% матчей на максимуме в туре, а сейчас в лучшем случае — 50 или 40%.

Много факторов сказывается. Понятно, что всем хочется так же становиться чемпионами и занимать высокие места, но сейчас нет еврокубков. Этот момент чуть понизил уровень. Плюс отток качественных легионеров. Сейчас уже появляются хорошие иностранцы, но не скажу, что они суперского качества», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.