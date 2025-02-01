Тренер «Краснодара» Мусаев: Станкович сказал, что мы играем в похожий футбол
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разговоре с Деяном Станковичем, возглавляющим московский «Спартак», перед матчем Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20' 1:1 Батчи – 22' 1:2 Кривцов – 54' 2:2 Зобнин – 70' 3:2 Зорин – 90+2'
«Просто после игр что в Москве, что в Краснодаре был крупный счёт. То мне, то ему было не до разговоров. Просто выразили уважение, что у нас получились очень хорошие игры, яркие. У нас похожий стиль. Он сказал, что мы играем в похожий футбол. Я согласился с ним. Мы сошлись на том, что приятно сыграть снова. Отличное соперничество, которое идёт двум командам на пользу. Тепло поговорили. Станкович – открытый, эмоциональный человек, приятно было с ним познакомиться», – приводит слова Мусаева Metaratings.
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