Тренер «Краснодара» Мусаев: Станкович сказал, что мы играем в похожий футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разговоре с Деяном Станковичем, возглавляющим московский «Спартак», перед матчем Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.

«Просто после игр что в Москве, что в Краснодаре был крупный счёт. То мне, то ему было не до разговоров. Просто выразили уважение, что у нас получились очень хорошие игры, яркие. У нас похожий стиль. Он сказал, что мы играем в похожий футбол. Я согласился с ним. Мы сошлись на том, что приятно сыграть снова. Отличное соперничество, которое идёт двум командам на пользу. Тепло поговорили. Станкович – открытый, эмоциональный человек, приятно было с ним познакомиться», – приводит слова Мусаева Metaratings.