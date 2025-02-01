Экс-вратарь «Динамо» Березовский отреагировал на ситуацию с Бителло

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба бразильского полузащитника Бителло. Ранее футболист вовремя не прибыл в расположение команды на сбор после отпуска. Сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с бразильским «Ботафого» по трансферу игрока.

«Насильно мил не будешь. Если ему не нравится в России, вряд ли силком будет играть. Хотя не знаю, может, объяснят ему. У него же есть контракт. Хотелось бы, чтобы он отдавался на футбольном поле, если останется», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.