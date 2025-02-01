«Химки» объявили об уходе Дениса Глушакова

Подмосковные «Химки» на официальном сайте объявили об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

«Полузащитник выступал за красно-чёрных с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года. В его активе 75 матчей, 15 мячей и пять голевых передач. Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — написано в заявлении клуба.

38-летний Денис Глушаков ранее выступал за армянский «Урарту», костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.