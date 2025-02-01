Роман Березовский высказался о кредите доверия к Личке от руководства «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский высказался о работе главного тренера Марцела Лички.

— Чувствуется ли кредит доверия у руководства к Личке?

— Думаю, да. Результаты прошлого сезона дали свои плоды. «Динамо» до последнего претендовало на чемпионство. Этим Личка заработал дополнительное право на ошибку и доверие со стороны клуба, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.