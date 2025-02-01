Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: Помазуну будет сложно стать первым номером в «Спартаке»

Эдуард Мор: Помазуну будет сложно стать первым номером в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мнением о потенциальном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Если сравнивать второго вратаря Селихова и Помазуна, Илья моложе и как минимум не слабее. Но дело в том, что Помазун хотел играть, а в «Спартаке» первый номер — Максименко. В этом Илье придётся очень сложно. Для «Спартака» хороший трансфер, как и для самого Помазуна в плане развития, но будет сложно стать первым номером», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Березовский оценил перспективы Помазуна в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android