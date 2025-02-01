Эдуард Мор: Помазуну будет сложно стать первым номером в «Спартаке»

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мнением о потенциальном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Если сравнивать второго вратаря Селихова и Помазуна, Илья моложе и как минимум не слабее. Но дело в том, что Помазун хотел играть, а в «Спартаке» первый номер — Максименко. В этом Илье придётся очень сложно. Для «Спартака» хороший трансфер, как и для самого Помазуна в плане развития, но будет сложно стать первым номером», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.