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Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах, результат матча 1 февраля 2025, счет 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Штутгарт» на своём поле уступил «Боруссии» М в матче Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Nathan Ngoumou Minpole – 25'     1:1 Эльведи – 49'     1:2 Кляйндинст – 82'    

На 25-й минуте счёт открыл нападающий гостей Натан Нгуму. На 49-й минуте защитник «Боруссии» Нико Эльведи отправил мяч в свои ворота. Победный гол гостей забил нападающий Тим Кляйндинст на 82-й минуте.

«Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.

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