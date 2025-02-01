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«Штутгарт» на своём поле уступил «Боруссии» М в матче Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий гостей Натан Нгуму. На 49-й минуте защитник «Боруссии» Нико Эльведи отправил мяч в свои ворота. Победный гол гостей забил нападающий Тим Кляйндинст на 82-й минуте.

«Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.