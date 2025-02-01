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Хайденхайм — Боруссия Дортмунд, результат матча 1 февраля 2025, счет 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд на выезде победила «Хайденхайм» в матче чемпионата Германии
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 33'     0:2 Байер – 63'     1:2 Хонсак – 64'    

В составе «Боруссии» отличились Серу Гирасси и Максимилиан Байер. За хозяев забил Матиас Хонсак.

«Хайденхайм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Боруссия» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.

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