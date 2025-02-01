«Боруссия» Дортмунд на выезде победила «Хайденхайм» в матче чемпионата Германии

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

В составе «Боруссии» отличились Серу Гирасси и Максимилиан Байер. За хозяев забил Матиас Хонсак.

«Хайденхайм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Боруссия» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.