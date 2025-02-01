Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о приезде Галицкого в Абу-Даби

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, что президент клуба Сергей Галицкий прибыл на Winline Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ).

«Насколько важно чувствовать поддержку президента в такой момент для команды? Я чувствую поддержку в любой момент сборов. Четыре года, как я работаю, он всегда рядом, полностью погружён во все процессы, которые происходят. Не имеет значения, был бы он здесь или нет, мы по телефону много общаемся, и, конечно, это важно», – приводит слова Мусаева Metaratings.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18-го тура. Команда набрала 39 очков.