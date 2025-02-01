Игорь Черевченко — о Батракове: в таком возрасте тяжело играть на стабильном уровне

Российский тренер Игорь Черевченко поделился мнением о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

— Посмотрим, как «Локомотив» выступит во второй части сезона после сборов. Пока у команды нет трансферов, а другие клубы укрепляются. Интересно будет посмотреть на «Локомотив», потому что команда молодая. Что касается Батракова, то все ответы на вопросы о его игре мы получим на второй год выступления Алексея. В первой части сезона он очень здоров играл. Если Алексей продолжит выступать так, как осенью, то это будет отлично для «Локомотива» и для всего российского футбола.

— Спад Батракова весной возможен?

— В таком возрасте тяжело играть на стабильном уровне. Соперники изучили игру Батракова и будут внимательнее действовать против Алексея, — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.