Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко — о Батракове: в таком возрасте тяжело играть на стабильном уровне

Игорь Черевченко — о Батракове: в таком возрасте тяжело играть на стабильном уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Черевченко поделился мнением о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

— Посмотрим, как «Локомотив» выступит во второй части сезона после сборов. Пока у команды нет трансферов, а другие клубы укрепляются. Интересно будет посмотреть на «Локомотив», потому что команда молодая. Что касается Батракова, то все ответы на вопросы о его игре мы получим на второй год выступления Алексея. В первой части сезона он очень здоров играл. Если Алексей продолжит выступать так, как осенью, то это будет отлично для «Локомотива» и для всего российского футбола.

— Спад Батракова весной возможен?
— В таком возрасте тяжело играть на стабильном уровне. Соперники изучили игру Батракова и будут внимательнее действовать против Алексея, — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Материалы по теме
Батраков назвал самый запоминающийся момент в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android