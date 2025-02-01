«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в контрольном матче, Маврин провёл на поле 20 минут
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел». Команды играли в Турции. Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж, Россия
0:1 Ломовицкий – 43' 1:1 Магкеев – 64'
Удаления: нет / Якимов – 119'
В составе «Факела» отличился Александр Ломовицкий. За «Пари Нижний Новгород» забил Станислав Магкеев. На 105-й минуте на поле вышел Василий Маврин, который проходит просмотр в «Пари Нижний Новгород».
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке, заработав 16 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков.
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