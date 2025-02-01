Экс-футболист «Локомотива» Даниил Куликов стал игроком армянского «Пюника»

Армянский «Пюник» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Даниила Куликова.

«Рады сообщить, что к нашей команде присоединился 26-летний российский полузащитник Даниил Куликов.

Куликов является воспитанником московского «Локомотива» и в 2018 году дебютировал в основной команде. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка России (2018/2019, 2020/2021) и обладателем Суперкубка (2019). В составе железнодорожников Даниил Куликов принимал участие в матчах групповых этапов Лиги чемпионов — 2020/2021 и Лиги Европы — 2021/2022. Всего за «Локомотив» он сыграл 89 матчей. Куликов также полгода выступал за другую российскую команду — «Родина».

Предыдущим клубом российского футболиста было минское «Динамо», где он выступал с августа прошлого года. В 2024 году Куликов стал чемпионом Белоруссии в составе «Динамо», а также принял участие в матчах группового этапа текущей Лиги конференций в составе динамовцев.

Приветствуем Даниила и желаем успешных выступлений в «Пюнике», — написано в заявлении клуба.