Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Хольштайн» в 20-м туре Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Хольштайн». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). Мюнхенская «Бавария» одержала победу со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт на 19-й минуте, отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 45+2-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 46-й минуте Кейн оформил дубль. На 54-й минуте Серж Гнабри забил четвёртый мяч мюнхенской команды. На 62-й минуте Финн Порат отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Стивен Скрыбски забил второй мяч гостей. На 90+3-й минуте Скрыбски оформил дубль.
После 20 сыгранных матчей мюнхенская «Бавария» располагается на первой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 51 очко. «Хольштайн» находится на 17-м месте, заработав 12 очков за аналогичное количество встреч.
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