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Бавария — Хольштайн, результат матча 1 февраля 2025, счёт 4:3, Бундеслига 2024-2025

Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Хольштайн» в 20-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Хольштайн». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). Мюнхенская «Бавария» одержала победу со счётом 4:3.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 3
Хольштайн
Киль
1:0 Мусиала – 19'     2:0 Кейн – 45+2'     3:0 Кейн – 46'     4:0 Гнабри – 54'     4:1 Порат – 62'     4:2 Скрыбски – 90+1'     4:3 Скрыбски – 90+3'    

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте, отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 45+2-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 46-й минуте Кейн оформил дубль. На 54-й минуте Серж Гнабри забил четвёртый мяч мюнхенской команды. На 62-й минуте Финн Порат отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Стивен Скрыбски забил второй мяч гостей. На 90+3-й минуте Скрыбски оформил дубль.

После 20 сыгранных матчей мюнхенская «Бавария» располагается на первой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 51 очко. «Хольштайн» находится на 17-м месте, заработав 12 очков за аналогичное количество встреч.

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