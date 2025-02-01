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«Очень хочу». Квинси Промес — о возможном возвращении в «Спартак»

«Очень хочу». Квинси Промес — о возможном возвращении в «Спартак»
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Нидерландский нападающий «Дубай Юнайтед» Квинси Промес ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Спартак».

— Когда в «Спартак»?
— Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу, — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

33-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед», ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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