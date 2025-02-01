«Фулхэм» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Мёрфи – 37' 1:1 Хименес – 61' 1:2 Мунис – 82'
На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи. Ответный мяч гостей на 61-й минуте забил нападающий Рауль Хименес. Победу «Фулхэму» на 82-й минуте принёс форвард Родриго Мунис.
«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Ньюкасл» находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 53 очка.
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