«Фулхэм» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи. Ответный мяч гостей на 61-й минуте забил нападающий Рауль Хименес. Победу «Фулхэму» на 82-й минуте принёс форвард Родриго Мунис.

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Ньюкасл» находится на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 53 очка.