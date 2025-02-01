«Эвертон» всухую разгромил «Лестер» в матче 24-го тура АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Эвертон» одержал победу со счётом 4:0.

В составе «Эвертона» отличились Абдулайе Дукуре, Бету (дважды) и Илиман Ндиайе.

«Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 24 матча. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.