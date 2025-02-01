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Эвертон — Лестер, результат матча 1 февраля 2025, счёт 4:0, АПЛ 2024-2025

«Эвертон» всухую разгромил «Лестер» в матче 24-го тура АПЛ
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Эвертон» одержал победу со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Дукуре – 1'     2:0 Бету – 6'     3:0 Бету – 45+2'     4:0 Ндиайе – 90'    

В составе «Эвертона» отличились Абдулайе Дукуре, Бету (дважды) и Илиман Ндиайе.

«Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 24 матча. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.

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