«Химки» объявили о расторжении контракта с Самину Абдуллахи

Футбольный клуб «Химки» и нигерийский полузащитник Самину Абдуллахи достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды на своём официальном сайте.

«Благодарим Сэми за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Самину Абдуллахи провёл за клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. по версии интернет-портала Transfermarkt.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.