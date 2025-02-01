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«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: текстовая трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: текстовая трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эспаньол» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 сыгранного матча «Эспаньол» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 20 очков. Мадридский «Реал» после аналогичного количества игр находится на первом месте, заработав 49 очков. На втором месте располагается мадридский «Атлетико» с 45 очками после 21 встречи.

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