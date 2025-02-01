Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: «Ростов» и «Локомотив» — самые оптимальные варианты для Зиньковского

Кечинов: «Ростов» и «Локомотив» — самые оптимальные варианты для Зиньковского
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Мы же видим, что главный тренер вообще не доверяет Зиньковскому. На его позиции сейчас играет Маркиньос — он выглядит очень прилично и стал игроком основного состава. В таком случае Антону нужно что-то менять в карьере. «Ростов» или «Локомотив» — самые оптимальные варианты, чтобы перезагрузиться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Балахнин: Зиньковский усилит 14 команд РПЛ — пригодится и «Ростову»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android