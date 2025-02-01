Кечинов: «Ростов» и «Локомотив» — самые оптимальные варианты для Зиньковского

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Мы же видим, что главный тренер вообще не доверяет Зиньковскому. На его позиции сейчас играет Маркиньос — он выглядит очень прилично и стал игроком основного состава. В таком случае Антону нужно что-то менять в карьере. «Ростов» или «Локомотив» — самые оптимальные варианты, чтобы перезагрузиться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.