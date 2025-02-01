Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» три очка в матче АПЛ с «Борнмутом»
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 30' 0:2 Салах – 75'
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 75-й минуте Салах оформил дубль.
После 24 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 23 игр находится на первом месте, заработав 56 очков. Второе место с 47 очками после 23 игр занимает лондонский «Арсенал».
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