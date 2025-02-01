«Вильярреал» разгромил «Вальядолид» в матче 22-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 5:1.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Перес – 42' 2:0 Гейе – 64' 3:0 Комесанья – 70' 4:0 Барри – 86' 5:0 Суарес – 90+1' 5:1 Амалла – 90+4'
В составе «Вильярреала» отличились Айосе Перес, Пап Гейе, Сантьяго Комесанья, Тьерно Барри и Денис Суарес. За гостей забил Селим Амалла.
«Вальядолид» занимает 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 22 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).
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