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«Вильярреал» разгромил «Вальядолид» в матче 22-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» разгромил «Вальядолид» в матче 22-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 5:1.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Перес – 42'     2:0 Гейе – 64'     3:0 Комесанья – 70'     4:0 Барри – 86'     5:0 Суарес – 90+1'     5:1 Амалла – 90+4'    

В составе «Вильярреала» отличились Айосе Перес, Пап Гейе, Сантьяго Комесанья, Тьерно Барри и Денис Суарес. За гостей забил Селим Амалла.

«Вальядолид» занимает 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 22 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).

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