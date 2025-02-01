«Вильярреал» разгромил «Вальядолид» в матче 22-го тура Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 5:1.

В составе «Вильярреала» отличились Айосе Перес, Пап Гейе, Сантьяго Комесанья, Тьерно Барри и Денис Суарес. За гостей забил Селим Амалла.

«Вальядолид» занимает 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 22 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).