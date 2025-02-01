Салах в пятый раз за карьеру забил 20+ голов за сезон в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в пятый раз за карьеру забил 20+ голов за сезон в английской Премьер-лиге. Только Алан Ширер (7), Серхио Агуэро (6) и Гарри Кейн (6) делали это чаще. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 1 февраля, Салах оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Таким образом, он забил уже 21 гол в сезоне. Благодаря дублю Салаха «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Всего у Мохамеда Салаха 178 голов в АПЛ, он обошёл Фрэнка Лэмпарда (177) и теперь занимает шестое место среди лучших бомбардиров в истории лиги. На очереди Агуэро со 184 голами.