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Салах в пятый раз за карьеру забил 20+ голов за сезон в АПЛ

Салах в пятый раз за карьеру забил 20+ голов за сезон в АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в пятый раз за карьеру забил 20+ голов за сезон в английской Премьер-лиге. Только Алан Ширер (7), Серхио Агуэро (6) и Гарри Кейн (6) делали это чаще. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 30'     0:2 Салах – 75'    

Сегодня, 1 февраля, Салах оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Таким образом, он забил уже 21 гол в сезоне. Благодаря дублю Салаха «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Всего у Мохамеда Салаха 178 голов в АПЛ, он обошёл Фрэнка Лэмпарда (177) и теперь занимает шестое место среди лучших бомбардиров в истории лиги. На очереди Агуэро со 184 голами.

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