Антон Миранчук забил первый гол за швейцарский «Сьон»
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук забил первый гол за клуб. Россиянин отличился на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». Встреча проходит в эти минуты. «Сьон» выигрывает со счётом 1:0.
Швейцария — Суперлига . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лугано
Лугано
2-й тайм
1 : 1
Сьон
Сьон
0:1 Миранчук – 15' 1:1 Влади – 25'
29-летний Антон Миранчук проводит 10-й матч в чемпионате Швейцарии. Он стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года. Ранее у полузащитника завершился срок контракта с московским «Локомотивом».
«Сьон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 26 очков за 20 матчей. «Лугано» располагается на первой строчке, заработав 35 очков за аналогичное количество игр.
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