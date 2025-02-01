Дмитрий Парфёнов: будет ли Илич полезен, покажет только время

Экс главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал возможный трансфер полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Не следил за карьерой Илича в Италии. Станковичу нужен этот футболист, он на него рассчитывает. Будет ли Илич полезен, покажет только время. Есть вопрос по сумме трансфера, но Илич тогда должен оправдывать те деньги, которые за него заплатят», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.