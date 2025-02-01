Дембеле обеспечил победу «ПСЖ» в матче с «Брестом», оформив хет-трик

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 5:2.
На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Ответный мяч «Бреста» забил нападающий Ромен дель Кастильо на 50-й минуте. В дальнейшем Усман Дембеле забил ещё два мяча, оформив хет-трик. На 71-й минуте Людовик Ажорк сократил отставание «Бреста». В концовке встречи дубль оформил нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 20 матчей. «Брест» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков.
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