«Арис» не смог обыграть «Неа Саламина», Кокорин провёл на поле весь матч

Завершился матч 21-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Неа Саламина» и «Арис» Лимасол. Итоговый результат — 2:2.

В составе «Неа Саламина» дубль оформил Александрос Михаил. Он отличился на 14-й и 33-й минутах. На 36-й минуте полузащитник Михлали Маямбела отыграл один мяч «Ариса». На 72-й минуте нападающий гостей Георгий Квилитая сравнял счёт — 2:2. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отыграл все 90 минут.

«Неа Саламина» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 13 очков за 21 матч. «Арис» располагается на второй строчке, заработав 48 очков. На первом месте находится «Пафос», у которого 49 очков.