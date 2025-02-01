«Арис» не смог обыграть «Неа Саламина», Кокорин провёл на поле весь матч
Поделиться
Завершился матч 21-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Неа Саламина» и «Арис» Лимасол. Итоговый результат — 2:2.
Кипр — Первый дивизион . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Неа Саламина
Фамагуста
Окончен
2 : 2
Арис
Лимасол
1:0 Михаил – 14' 2:0 Михаил – 33' 2:1 Маямбела – 36' 2:2 Квилитая – 72'
В составе «Неа Саламина» дубль оформил Александрос Михаил. Он отличился на 14-й и 33-й минутах. На 36-й минуте полузащитник Михлали Маямбела отыграл один мяч «Ариса». На 72-й минуте нападающий гостей Георгий Квилитая сравнял счёт — 2:2. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отыграл все 90 минут.
«Неа Саламина» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 13 очков за 21 матч. «Арис» располагается на второй строчке, заработав 48 очков. На первом месте находится «Пафос», у которого 49 очков.
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:34
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:07
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:10«Химки» объявили об уходе Дениса Глушакова Официально
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:55