Ванья Дркушич попрощался с «Црвеной Звездой» перед возвращением в «Зенит»

Защитник Ванья Дркушич попрощался с сербской «Црвеной Звездой» перед своим возвращением в санкт-петербургский «Зенит».

«Звезда», спасибо тебе за всё», — написал Дркушич на своей странице в одной из социальных сетей.

Ванья Дркушич перешёл в «Зенит» в августе 2024 года из «Сочи». Тогда же был отдан в аренду в «Црвену Звезду». Трудовое соглашение истекло 30 января.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену Звезду» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.