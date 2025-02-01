Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», оформившим хет-трик в двух матчах подряд

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» и стал первым игроком в истории клуба, забившим по три мяча в двух играх подряд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» со счётом 5:2. В концовке встречи ещё два мяча забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш. Ранее Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом» (4:1).

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 20 матчей.