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Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», оформившим хет-трик в двух матчах подряд

Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», оформившим хет-трик в двух матчах подряд
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» и стал первым игроком в истории клуба, забившим по три мяча в двух играх подряд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 29'     1:1 дель Кастильо – 50'     1:2 Дембеле – 57'     1:3 Дембеле – 62'     2:3 Ажорк – 71'     2:4 Рамуш – 89'     2:5 Рамуш – 90+7'    

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» со счётом 5:2. В концовке встречи ещё два мяча забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш. Ранее Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом» (4:1).

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 20 матчей.

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