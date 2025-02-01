Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», оформившим хет-трик в двух матчах подряд
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» и стал первым игроком в истории клуба, забившим по три мяча в двух играх подряд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 29' 1:1 дель Кастильо – 50' 1:2 Дембеле – 57' 1:3 Дембеле – 62' 2:3 Ажорк – 71' 2:4 Рамуш – 89' 2:5 Рамуш – 90+7'
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» со счётом 5:2. В концовке встречи ещё два мяча забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш. Ранее Усман Дембеле оформил хет-трик в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом» (4:1).
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 20 матчей.
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