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«Сьон» в концовке встречи проиграл «Лугано», Антон Миранчук забил первый гол за клуб

«Сьон» в концовке встречи проиграл «Лугано», Антон Миранчук забил первый гол за клуб
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Швейцарии, в котором встречались «Лугано» и «Сьон». Команды играли на стадионе «ди Корнаредо» в Лугано (Швейцария). «Лугано» одержал победу со счётом 3:2.

Швейцария — Суперлига . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лугано
Лугано
Окончен
3 : 2
Сьон
Сьон
0:1 Миранчук – 15'     1:1 Влади – 25'     2:1 Хайризи – 82'     2:2 Соргич – 88'     3:2 Гргич – 90+4'    

На 15-й минуте в составе «Сьона» отличился Антон Миранчук. Это его первый гол за клуб. Ответный мяч «Лугано» через 10 минут забил Шкельким Влади. Миранчук был заменён на 80-й минуте. На 82-й минуте защитник «Сьона» Крешник Хайризи отправил мяч в свои ворота. Гости сравняли счёт усилиями Деяна Соргича на 88-й минуте. Победу «Лугано» принёс Анто Гргич, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

29-летний Антон Миранчук провёл 10-й матч в чемпионате Швейцарии. Он стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года. Ранее у полузащитника завершился срок контракта с московским «Локомотивом».

«Сьон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 26 очков за 21 матч. «Лугано» располагается на первой строчке, заработав 38 очков за аналогичное количество игр.

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